«أي كيو فولفيلمنت» يفوز بجائزة الشركة الناشئة لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

تمكن «أي كيو فولفيلمنت»، أول مركز للخدمات اللوجيستية الروبوتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من الحصول على جائزة الشركة الناشئة للعام خلال السنة الأولى من إطلاق عملياتها التشغيلية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز غلف كابيتال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2020، والذي جرى تنظيمه في «زيتا لاونج» بفندق العنوان وسط المدينة في دبي.

ويحرص «أي كيو فولفيلمنت» على توظيف التكنولوجيا في قلب عملياته، كما تعكس الجائزة استعداده المتواصل لتقديم الحلول الرائدة والشاملة ضمن نظام بيئي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التجارة الإلكترونية على الانطلاق في عملياتها نحو آفاق أرحب، بما يضمن لها تحقيق النمو المتواصل، إلى جانب توسعة نطاق أعمالها بسلاسة ويسر.

وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي: تأتي هذه الجائزة المرموقة للتأكيد على التزامنا تجاه عملائنا ومستقبل صناعة التجارة الإلكترونية عموماً. وعلاوة على ذلك، فقد حظينا بهذا التكريم في هذا الحدث المتخصص البارز بعد مرور عام واحد فقط على انطلاق عملياتنا التشغيلية. إننا نركز جهودنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة، ومساعدتها على العمل وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك من خلال توفير الحلول النهائية الشاملة لجميع متطلباتها اللوجستية. وسنواصل توفير خدماتنا المتقدمة بمستوى عالمي، ونتطلع إلى الإسهام ببناء مستقبل مشرق حافل بالابتكار والتقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وكان «أي كيو فولفيلمنت» قد فاز مؤخراً بجائزة أفضل شركة في مجال التجارة الإلكترونية ضمن جوائز «سيملس الشرق الأوسط 2020». وتعد «جوائز غلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة» مبادرة طويلة الأمد لدعم هذه الفئة من الشركات، وإبرازها والاحتفال بمنجزاتها، خاصة وأنها تقود النمو التجاري في المنطقة، وتسهم في تسريع الأنشطة الاقتصادية. وبالاعتماد على الحلول الذكية ومنصات البرامج المتطورة التي توفرها «أي كيو فولفيلمنت»، يمكنها توفير حلول مبتكرة للشركات، ومساعدتها على التكامل السلس مع العمليات التجارية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التخلص من أعباء التنفيذ، والاستفادة أكثر من الموارد التي يمكنها توظيفها لتحقيق المزيد من النمو والتطور.

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