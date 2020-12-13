«دايكن» تنجح في مضاعفة قيمتها السوقية لتصل إلى 65 مليار دولار بفضل استراتيجيتها

المصدر: دبي - البيان

تمكنت مجموعة «دايكن» من تسجيل معدلات أعلى للنمو خلال الفترة الراهنة، مدفوعةً بتزايد الطلب على الحلول والمنتجات التي تعزز من جودة وسلامة الهواء الداخلي وتضمن نقاءه وتصفيته من الشوائب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه المجتمعات في الشرق الأوسط وفي مختلف أنحاء العالم على اتباع أعلى درجات الوقاية لمنع تفشي وباء «كوفيد 19» أو الإصابة بالعدوى.

وذكرت مجموعة «دايكن» أن قيمتها السوقية الإجمالية تضاعفت من 30 مليار دولار إلى 65 مليار دولار، مشيرةً إلى أنَّ هذا النمو الكبير يعكس فعالية أداء الشركة ونجاح استراتيجيتها لمرونة الأعمال وسرعتها في مواكبة المتغيرات التي صاحبت الأزمة المستجدة بسبب انتشار «كورونا» وما تبعها من تأثيرات على الاقتصاد العالمي. وأوضحت «دايكن» أن النهج الاستباقي في توجيه الاستثمارات، والإجراءات النوعية التي اتخذتها المجموعة في إطار «خطة الإدارة الاستراتيجية فيوجن 20»، دعم حفاظها على مكانتها الريادية في السوق.

وأكدت «دايكن» أنها ستواصل استثماراتها الاستراتيجية لضمان استمرارية ونمو الأعمال، بالتوازي مع تعزيز مبادراتها وأنشطتها الداعمة للمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، مرتكزةً على متانة وحيوية هيكليتها المؤسسية. وأشارت المجموعة إلى أنها بادرت إلى العمل على تلبية الطلب المتنامي على حلول تنقية الهواء، مُستعينة بالتقنيات الحديثة لتوفير منتجات وخدماتٍ عالية الجودة في مجالات التنقية والتهوية والتبريد، مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، لتنجح بذلك في مواكبة التحولات على صعيد تلبية توجهات واحتياجات العملاء خلال وبعد الجائحة.

وقال ماساكي مياتاكه، رئيس مجلس إدارة «دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا»: نواصل توسيع نطاق عملياتنا وترسيخ حضورنا الإقليمي في الأسواق الرئيسية من خلال اتباع عددٍ من الخطوات، من ضمنها افتتاح المزيد من الفروع والمكاتب ومراكز خدمة ما بعد البيع ؛ وتوفير حلول مبتكرة وجديدة؛ وزيادة قوة ومتانة هيكلية الأعمال؛ فضلاً عن تعزيز إمكانات وقدرات مواردنا البشرية؛ وتفعيل الشراكات مع أبرز الفاعلين من مختلف القطاعات والمجالات ذات الصلة بأعمالنا.

وأضاف مياتاكه: نتخذ في كل يومٍ خطواتٍ جديدة تقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا ورؤيتنا القائمة على مواصلة النمو في الأسواق الرئيسية وإطلاق المزيد من التقنيات المبتكرة لمختلف خدماتنا وحلولنا. وفي الوقت الذي تواجه فيه شركات أخرى تحديات تهدد استمرارية أعمالها، نواصل بكل ثقة مساعينا لابتكار حلول نوعية تلبي مختلف احتياجات العملاء، وتساهم في تحسين جودة المعيشة في المجتمعات التي نزاول فيها أعمالنا.

واختتم مياتاكه: تكمن مهمتنا الرئيسية في المنطقة في توفير جودة هواء داخلي عالية من خلال التحكم الكامل في منظومات الهواء داخل المباني مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي.

وكانت «دايكن» قد أطلقت مؤخراً مجموعةً من الحلول والمنتجات الجديدة، لا سيما في مجال تنقية الهواء الداخلي. وتتضمن هذه المنتجات أنظمةً رائدة لتنقية الهواء، ووحدات مناولة الهواء للتطبيقات السكنية، وتقنيات الفلاتر، وتكنولوجيا التنظيف التلقائي، فضلاً عن تطوير فعالية وكفاءة أنظمتها الحالية لوحدات معالجة الهواء لكافة الاستخدامات، وبشكل خاص لمرافق ومنشآت الرعاية الصحية.

وتحرص «دايكن» على مواصلة تعزيز أنظمة التكييف والتبريد الأقل استهلاكاً للطاقة، وتشجيع الإقبال على الحلول والمنتجات الأقل تأثيراً على البيئة، والتي من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري حول العالم. وتتبنى المجموعة نهجاً استراتيجياً متوازناً تجمع فيه بين زيادة النمو، والإسهام بفعالية في المساعي والمبادرات الدولية لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية وعلى رأسها ظاهرة التغير المناخي.

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