الصين تستهدف زيادة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 غيغاوات

المصدر: لندن- رويترز

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إن بلاده ستزيد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لديها إلى أكثر من 1200 غيغاوات بحلول عام 2030، وزيادة حصة الوقود غير الأحفوري في الاستهلاك الطاقة الأولية إلى نحو 25 % خلال نفس الفترة.

وقبل إعلان تلك الأهداف أمام مؤتمر قمة افتراضي للأمم المتحدة لمدة يوم واحد، حول تغير المناخ، قال شي، عبر دائرة تلفزيونية «اليوم، أريد أن أعلن بعض التعهدات الأخرى لعام 2030». ومضى يقول «الصين تحترم تعهداتها دائماً».

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