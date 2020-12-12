انخفاض إنتاج عمان من النفط في نوفمبر

المصدر: مسقط - د ب أ

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 04. 0 %، لتبلغ 720 ألفاً و789 برميلاً، مقارنةً بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، إن معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات، ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 77. 4 %، لتصل إلى 777 ألفاً و207 براميل، مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر قبل الماضي.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة، ارتفاعاً بمقدار 6. 6 %، وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات الشهر الماضي، تسليم شهر يناير المقبل، 83. 43 دولاراً أمريكياً للبرميل، مرتفعاً بمقدار 72. 2 دولار، مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز