هيونداي تستحوذ على 80% من «بوسطن دينامكس» للروبوتات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت شركة «هيونداي» استحواذها على 80% من شركة «بوسطن دينامكس»Boston Dynamics صاحبة الروبوت الآلي رباعي الأرجل «سبوت» بقيمة 921 مليون دولار. وذكرت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية في بيان لها إن عملية الاستحواذ تهدف إلى «إحداث تحول نوعي في حياة البشر من خلال تطوير الروبوتات» من خلال الجمع بين خبرتها في صناعة النقل وروبوتات «بوسطن دينامكس» من دون ذكر تفاصيل فيما إذا كانت الصفقة تدخل في إطار تطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة في هيونداي.

وبعد إتمام الصفقة المتوقع في يونيو من العام المقبل، ستحتفظ الشركة اليابانية القابضة «سوفت بانك» بحصة 20% من بوسطن دينامكس التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار وفقاً للصفقة.

وتعتبر بوسطن دينامكس شركة أمريكية يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس وهي معروفة بأنشطتها واختراعاتها في مجال الروبوتات ذات الاستعمال العسكري، وتتمثل اختراعاتها الرئيسية في روبوتات سبوت، بيتمان، بيغ دوغ، راكس، أطلس ذات القدرة العالية على التوازن والتحرك الديناميكي، وكذلك نظام المحاكة البشرية داي غاي.

وتعتبر هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية على مستوى المنطقة تقوم بتوظيف «سبوت» الذي عرضته الهيئة خلال معرض جيتكس والذي يبلغ سعره حوالي 175 ألف درهم في عملياتها الخاصة بتحديد وإصلاح الأعطال.

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