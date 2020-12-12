النفط يزيد مكاسبه بدعم آمال الطلب

المصدر: (طوكيو – رويترز)

ارتفع النفط أمس، ليعزز مكاسب قوية حققها أثناء الليل شهدت تجاوز خام برنت 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس إذ يغذي تنفيذ برامج للتحصين من فيروس كورونا الآمال في أن الطلب على النفط سينتعش العام المقبل.

وصعد خام القياس العالمي برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.6% إلى 50.55 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، بعد أن ربح نحو 3% أول من أمس.

وصعد الخام الأمريكي 31 سنتاً أو ما يعادل 0.7% إلى 47.09 دولاراً للبرميل إلى 47.09 دولاراً للبرميل، بعد أن زاد أيضا قرابة 3% في الجلسة السابقة.

ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي إذ ساهمت نتائج واعدة لتجارب على لقاحات في تخفيف التشاؤم إزاء زيادة قياسية في أعداد الحالات المصابة والوفيات في أنحاء العالم بسبب "كورونا".

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