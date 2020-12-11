النفط يرتفع 4 % و«برنت» فوق 50 دولاراً

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع النفط أمس أكثر من 4% ليتجاوز برنت 50 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل مارس تغذيه الآمال حيال تعاف أسرع للطلب مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من كوفيد-19 أبطلت حالة التفاؤل تلك أثر زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية أظهرت استمرار وفرة المعروض المتاح.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع، وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع، وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 2.05 دولار أو 4.2% إلى 50.91 دولار مواصلاً المكاسب لليوم الثالث وزاد الخام الأمريكي 2.03 دولار أو 4.5% مسجلاً 47.55 دولار.

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