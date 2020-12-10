فرنسا تفرض غرامة قدرها 135 مليون يورو على جوجل وأمازون

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

قالت هيئة تنظيم خصوصية البيانات الفرنسية CNIL اليوم الخميس إنها فرضت غرامة على وحدتين من غوغل بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون يورو وشركة أمازون الفرعية 35 مليون يورو بسبب الملفات تعريف الارتباط الإعلانية (advertising cookies).

وقالت الهيئة التنظيمية إن الغرامات كانت "بسبب وضع ملفات تعريف ارتباط إعلانية على أجهزة كمبيوتر المستخدمين... دون الحصول على موافقة مسبقة ودون تقديم معلومات كافية"، وفق "إي بي سي نيوز".

وملف تعريف الارتباط هو جزء صغير من البيانات المخزنة على متصفح الكمبيوتر الخاص بالمستخدم والذي يسمح لمواقع الويب بتحديد المستخدمين وتذكر نشاطهم السابق.

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