اللقاح يحلّق بمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: (العواصم - رويترز )

سجلت مؤشرات الأسهم العالمية ارتفاعات قوية أمس وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز مستوى قياسياً في بورصة «وول ستريت» بعد لحظات من الفتح وسط طلب على الأسهم الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل البنوك والشركات الصناعية أوقدت شرارته الآمال حيال تعافٍ يغذيه اللقاح ومزيد من التحفيز المالي الأمريكي.

وفتح المؤشر مرتفعاً 3.73 نقاط أو 0.1% إلى 3705.98 نقاط، وتقدم مؤشر داو جونز 55.93 نقطة أو 0.19% مسجلاً 30229.81 نقطة وصعد ناسداك 8.91 نقاط أو 0.07% إلى 12591.69 نقطة.

كما سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها منذ فبراير لتنضم إلى موجة ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية وارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي وفايننشال تايمز 0.3% لكل منهما.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز