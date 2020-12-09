«بتلكو» تكشف عن نمو أعمال «أفايا ون كلاود»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «بتلكو» البحرينية عن نمو في أعمال حلول «أفايا ون كلاود» والتي تعكس قصة نجاح ومحطة بالغة الأهمية بعد مرور عام على توقيع الاتفاقية بينهما لتعزيز الخدمات المشتركة.

ويعكس هذا الإنجاز للشراكة، وتسجيل النمو المضاعف خلال الربع المالي الماضي، الطلب المتزايد لدى المؤسسات في مملكة البحرين على الحلول المؤسساتية المناسبة والفعالة والتي يمكن مراقبتها والوصول إليها بسهولة، خصوصاً كونها مستندة إلى السحابة.

وتقدم «بتلكو» كلاً من حلول أفايا السحابة الخاصة والعامة إلى العملاء وشركاء القنوات في البحرين، من خلال استضافة حلول «أفايا وان كلاود» الموحدة.

وقال عبد الرحمن منير، مدير عام القطاع التجاري في «بتلكو»: تحرص المؤسسات على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق الخدمات السحابية. وعليه، فقد ارتئينا أن نتعاون مع شركة أفايا التي تقدم حلول اتصالات عالية المستوى، كونها تعمل على توفير الخدمات السحابية بنظام الاشتراك.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم هذه الشراكة خدمات ملائمة لمختلف المؤسسات الراغبة بتفعيل حلول سحابية رائدة دون أي تعقيدات أو نفقات إضافية ناتجة عن إنشاء تلك الأنظمة داخل أماكن العمل.

ويقول فادي هاني نائب الرئيس في أفايا الشرق الأوسط، أفريقيا وتركيا: أفايا فخورة بالشراكة مع شركات الاتصالات الرائدة، ونجاحنا مع بتلكو يُظهر الفوائد الناتجة عن العمل مع مزوّدي الحلول الذين يتمتعون بمركز ريادي في أسواقهم.

معاً، أﭬايا وبتلكو يقدمان المساعدة لتسهيل الانتقال إلى السحابة، وهذا ما تستفيد منه مختلف الشركات والمؤسسات حالياً في البحرين. هدفنا هو تمكين المؤسسات بغض النظر عن حجمها، للاستفادة من حلول الاتصالات الموحدة ومراكز الاتصال المستندة إلى السحابة بشكل سهل ومناسب من حيث التكلفة.

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