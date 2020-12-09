طيران الإمارات تنقل رسالة "دبي ترحب بزوارها" إلى العالم

المصدر: وام

تنظم طيران الإمارات حملة عالمية بملايين الدولارات للترويج لدبي وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوار من السياح و رجال الأعمال تتواصل طوال موسم الشتاء وتشمل إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة لتزويد المسافرين الذين يتوقون لقضاء عطلة شتوية بقيمة إضافية ومعلومات وافية عبر مختلف القنوات حول مناطق الجذب المتنوعة في دبي .

وتنطلق الحملة بداية في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر التلفزيون والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

وشاركت طيران الإمارات أيضاً مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت لجميع عملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021.

وتقدم دائرة السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة مجانا بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى و رجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق جي دبليو ماريوت العصري الذي يتميز بردهة تسوق ويقع قريبا من مناطق الجذب السياحي مثل مول دبي و برج خليفة و أوبرا دبي.

وقال سعادة هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تشكل و رؤيته الثاقبة مصدر إلهام لنا جميعا ومنهاجا في إدارة حاسمة وفعالة لجائحة كورونا ما مهد السبيل لإعادة فتح المدينة أمام السياح في يوليو الماضي.

وأضاف المري أن دبي تشهد منذ ذلك الحين زيادة مضطردة في أعداد الزوار مدعومة بتدابير شاملة لحماية رفاه ضيوفنا، ومع حلول عام 2021 ستواصل دبي تعزيز عروضها للزوار من رجال الأعمال والسياح من خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة بالإضافة إلى عودة المؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي مثل مهرجان دبي للتسوق و أول معرض إكسبو عالمي يقام في المنطقة ..معربا عن سروره بالمشاركة مع طيران الإمارات في أحدث حملة عالمية لها وتطلع إلى الترحيب بالزوار الدوليين الذين اختاروا دبي وجهة مفضلة هذا الشتاء.

وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات : إن دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية ونرى اهتماما قويا ونموا مضطردا في الحجوزات إلى دبي من جميع محطات شبكة خطوطنا وخصوصا من أوروبا ونهدف من خلال حملتنا الجديدة إلى إحياء الشغف والإقبال على السفر و وضع دبي في مقدمة خيارات الناس في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن وجهة شتوية متميزة.

وستنشئ طيران الإمارات على emirates.com صفحات مخصصة لحملتها لكي تتيح للمسافرين الاطلاع بسهولة على أحدث المعلومات حول السفر إلى دبي بما في ذلك متطلبات الدخول وكيفية الاستمتاع بالتجارب الداخلية والخارجية في دبي مع الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة.

وتواصل طيران الإمارات ريادتها على مستوى الصناعة العالمية فيما يتعلق بتزويد العملاء بدعم السفر والضمان .. وبالإضافة إلى اتخاذ تدابير السلامة الحيوية في كل مراحل السفر فإن طيران الإمارات هي الناقلة الأولى والوحيدة التي تقدم لجميع عملائها تأمين السفر متعدد المخاطر والتغطية الطبية لـ"كوفيد-19" دون أي تكلفة إضافية.

وتسهيلا على الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي فقد وفرت لهم دبي الآن خيار إجراء اختبار PCR لـ"كوفيد-19" مجانا عند الوصول ما يتيح لهم على الفور مباشرة الاستمتاع بعطلتهم الشتوية في دبي.

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