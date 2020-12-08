«أوبر» تبيع قطاع تكنولوجيا القيادة الذاتية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

وافقت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية «أوبر تكنولوجيز» على بيع قطاع تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة «أوبر أدفانسد تكنولوجيز جروب» إلى شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة الناشئة «أورورا»، بحسب ما أعلنته الشركتان.

كما تعتزم «أوبر» استثمار 400 مليون دولار في شركة «أورورا» والتي حصلت أيضاً على حق استخدام منصة «أوبر» كشريك استراتيجي. وكتبت «أورورا» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نحن سعداء بإعلان الصفقة الأكثر أهمية في صناعة السيارات ذاتية القيادة. استحوذنا على «أوبر أدفانسد تكنولوجيز جروب» ويمكننا معاً تسريع مهمتنا لتوفير مزايا تكنولوجيا القيادة الذاتية بطريقة آمنة وسريعة وواسعة النطاق.

وكان ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس لشركة «أوبر» قد أطلق مشروعاً لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة به كرئيس تنفيذي لها. وضم كالانيك إلى مشروعه أنطوني ليفاندوفسكي المسؤول البارز في مشروع تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في شركة «غوغل»، حيث قام بتعيينه مديراً للمشروع.

وأقامت «غوغل» دعوى قضائية ضد «أوبر» متهمة ليفاندوفسكي بسرقة معلومات سرية. وبعد معركة قضائية طويلة تم فصل ليفاندوفسكي من «أوبر»، التي تعهدت بعدم استخدام أي من تكنولوجيا «غوغل». يذكر أن تكنولوجيا «أوبر» للسيارات ذاتية القيادة تسببت في الحادث المروري المميت الوحيد حتى الآن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز