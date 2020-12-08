اليابان تحفز اقتصادها بـ 706 مليارات دولار

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، عن حزمة تحفيز اقتصادي، بقيمة إجمالية تبلغ 706 مليارات دولار، بينما يتعافى اقتصاد البلاد من ركود حاد في ظل تفشي جائحة فيروس «كورونا». ومن المقرر أن توافق الحكومة اليابانية على حزمة التحفيز في وقت لاحق.

وقال سوجا خلال اجتماع مع الأحزاب الحاكمة، إنه يريد حماية الوظائف ومساعدة الشركات وتنشيط الاقتصاد، وتمهيد الطريق من أجل النمو، وذلك عبر التقنيات الرقمية والصديقة للبيئة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 22.9 % من إجمالي الناتج المحلي سنوياً. وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 21.5 % سنوياً، بعد نموه بمعدل 28.8 % سنوياً خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وسجل الاقتصاد الياباني نمواً ربع سنوي بمعدل 5 % خلال الربع الثالث من العام الحالي، متوافقاً مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي، قدره 8.2 % خلال الربع الثاني. وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية، إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.4 %، مقارنة بالربع الثاني، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 3.2 %، بعد تراجع بنسبة 4.5 % خلال الربع الثاني.

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