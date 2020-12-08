«ترايستار» تفوز بعقد من «ليندي غلوبال هيليوم» لنقل الهيليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة ترايستار، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للطاقة، فوزها بعقد يمتد 5 سنوات وبقيمة 8 ملايين دولار، من شركة ليندي غلوبال هيليوم. وستتولى شركة ترايستار، التي تؤدي دوراً محورياً في سلسلة توريد شركة ليندي جلوبال هيليوم، نقل شحنات الهيليوم من شركة ليندي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وستستعين ترايستار بأسطولها الضخم والمزود بأحدث مواصفات الأمان والسلامة والمصمم خصيصاً لنقل وتسليم شحنات شركة ليندي بأمان. كما ستنقل الشحنات على يد أمهر السائقين المعتمدين في شركة ترايستار والمؤهلين للتعامل مع المنتجات الخطرة بما في ذلك الغازات شديدة البرودة وفي درجات حرارة منخفضة للغاية.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار: نحن سعداء بتوقيع هذا العقد مع عميلنا المعهود، ليندي غلوبال هيليوم. ورغم أن هذا العقد بلا شك فوزٌ نفتخر به، إلا أن ما يسعدنا أكثر هو مواصلة العمل مع شركة ليندي التي نتشارك معها في نفس القيم، وتتبنى نفس المعايير التي نتبناها عندما يتعلق الأمر بالصحة والسلامة.

وقال كورت ريختر، رئيس إدارة سلسلة إمدادات الهيليوم في شركة ليندي: الهيليوم غاز متداول في العالم، ونفخر بسلسلة التوريد المتينة لدينا، والتي تحتوي على محفظة متنوعة من المصادر، وأكبر أسطول من الحاويات شديدة البرودة المخصصة لنقل الهيليوم في العالم، وفي دبي لدينا المنشأة الأكثر تطوراً، والتي تتولى تنظيم أسطولنا العالمي وصيانته. وترايستار، هي شريكنا الذي نثق به والذي يدعمنا في تزويد عملائنا من مختلف دول العالم بغاز الهيليوم بكل أمان وفي الوقت المحدد.

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