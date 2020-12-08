«سويفت» تتيح إمكانية إجراء مدفوعات فورية عابرة للحدود على مدار اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويفت» تفعيل أول وصلة في العالم لخدمة «جي بي آي الفورية»، وهي خدمة جديدة تُمكن المستهلكين والشركات من إرسال المدفوعات في غضون ثوانٍ عبر الحدود وعلى مدار الساعة عن طريق المؤسسات المالية التي يتعاملون معها.

تعمل خدمة «جي بي آي» الفورية بوصلها «سويفت جي بي آي» العالية السرعة والعابرة للحدود مع بنى المدفوعات المحلية في الزمن الفعلي، في هذه الحالة مع بنية Faster Payments «المدفوعات الأسرع» في المملكة المتحدة.

وهي تُمكن المصارف من استخدام البنى الحالية لتوفر خدمة أفضل على مدار اليوم والساعة مع سرعات أكبر ووضوح في مجال الرسوم وكذلك قابلية معرفة موعد إدخال المبالغ المرسلة في حسابات الجهات المستفيدة.

وهذه مجرد البداية، حيث يتوقع أن يستمر الإقبال على الخدمة حول العالم مع تزايد الطلب على المدفوعات الفورية العابرة للحدود. خدمة «جي بي آي» الفورية هي واحدة من لبنات البناء في استراتيجية «سويفت» الجديدة الرامية لتمكين إجراء المدفوعات الفورية السلسة من حساب إلى حساب آخر في أي مكان في العالم.

وقال ديفيد واتسون، رئيس الاستراتيجيات في «سويفت»: هذه محطة تاريخية هامة في طموحنا الاستراتيجي الهادف لمساعدة المصارف على تلبية الطلب المتنامي على المدفوعات الفورية والسلسة العابرة للحدود.

لقد طورنا خدمة «جي بي آي الفورية» بالتعاون مع قطاعنا باستخدام الابتكار المسؤول ومن خلال التركيز المتساوي على أربعة احتياجات أساسية هي: السرعة والأمن والشفافية والامتثال. نحن نتطلع لمواصلة عملنا مع بنى الأسواق والمؤسسات المالية لتوفير مزايا المدفوعات السهلة العابرة للحدود للعملاء في كل أنحاء العالم.

خدمة «جي بي آي الفورية» هي نتاج عدة تجارب أجرتها «سويفت» مع مصارف وبنى مدفوعات عالمية. ويأتي إطلاق الخدمة عقب برنامج تجارب ناجح تم إجراؤها في وقت سابق من العام الحالي بمشاركة عدة مصارف.

وقد تم خلال هذه التجارب إدخال مدفوعات عابرة للحدود في حسابات في المملكة المتحدة خلال ثوانٍ، حيث استفادت هذه التجارب من إثباتات المفهوم الناجحة التي أجرتها «سويفت» وبنى الأسواق في كل من سنغافورة وأستراليا وأوروبا خلال السنتين الماضيتين.

وأعلنت «سويفت» في سبتمبر 2020 عن استراتيجية جديدة لإدخال تغييرات جوهرية على عمليات معالجة المدفوعات والأوراق المالية من خلال إعادة تجهيز البنى الأساسية للمدفوعات العابرة للحدود لتمكين المؤسسات المالية حول العالم من تقديم معاملات فورية وسلسة من البداية إلى النهاية.

والركيزة الأساسية للاستراتيجية الجديدة هي منصة محسنة ستقوم بإدارة التفاعل بين المؤسسات المالية والأطراف الأخرى من أجل الحد من المعوقات وتعزيز السرعة وتوفير الشفافية وقابلية التنبؤ الشامل من أي حساب إلى آخر في أي مكان في العالم.

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