الأسهم العالمية تهبط مع عودة التوترات

المصدر: (نيويورك - رويترز)

شهدت مؤشرات الأسواق العالمية، حالة من عدم الاستقرار والاضطراب، على خلفية تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وتعتزم أمريكا فرض عقوبات على 12 مسؤولاً صينياً لدورهم في استبعاد مشرعين منتخبين في هونج كونج.وهبط مؤشر داو جونز 67.35 نقطة، بما يعادل 0.22%، إلى 30150.91 نقطة. وانخفض ستاندرد آند بورز6.65 نقاط، أو 0.18%، إلى 3692.47 نقطة في حين صعد ناسداك 23.40 نقطة، أو 0.19%، إلى 12487.63 نقطة، بدعم من تنامي الآمال في إقرار حزمة تحفيز جديدة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، ونزل المؤشران داكس وستوكس 600 الأوروبي 0.1% لكل منهما.

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، ليتراجع مؤشر نيكي 0.76% إلى 26547.44 نقطة، بعد تسجيل مستوى الذروة له منذ 1991.

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