سهم «تسلا» يسجل مستوى قياسياً جديداً ويصعد 5%

المصدر: نيويورك-وكالات

ارتفع سهم «تسلا» 5% خلال تعاملات أمس، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مع ترقب عملية إدراجه في المؤشر الأوسع نطاقًا.

ويستمر سهم صانعة السيارات الكهربائية في اكتساب الزخم القوي مؤخرًا، حيث ارتفع بأكثر من 45% في غضون الشهر الماضي مدعومًا بالأنباء الإيجابية بأنه سيتم إدراج السهم في مؤشر ستاندرز آند بورز في وقت لاحق من ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، عزز العديد من المحللين مستهدف سعر السهم، حيث حدد محلل في «جولدمان ساكس» خلال الأسبوع الماضي السعر المستهدف في غضون الاثني عشرة شهرًا القادمة عند 780 دولارًا، بدلاً من 455 دولارًا.

وجاء أداء سهم الشركة الأمريكية مع استمرار الشهية القوية للمستثمرين حيال أسهم النمو، حيث ارتفع العديد من هذه الأسهم مثل «نتفلكس» و«سبوتيفاي» و«فيسبوك» بنحو 1.5% أو أكثر خلال التعاملات.

وارتفع سهم «تسلا» بنحو 4.8% ليصل إلى 627.79 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 593.5 مليار دولار.وكان سهم صانعة السيارات الكهربائية ارتفع لمستوى قياسي جديد عند 630 دولارا في وقت سابق من التعاملات.

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