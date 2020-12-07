أعلى مستوى لاحتياطيات الصين من النقد الأجنبي في 4 سنوات

المصدر: بكين-رويترز

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بأكثر من المتوقع في نوفمبر لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات بينما ساعد استمرار التعافي الاقتصادي للبلاد في دعم عملتها (اليوان).

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم أن احتياطيات النقد الأجنبي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت بمقدار 50.51 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني إلى 3.178 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2016.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن احتياطيات النقد الاجنبي سترتفع إلى 3.150 تريليون دولار من 3.128 تريليون دولار في أكتوبر.

وقال الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في بيان إن الزيادة في احتياطيات الصين ترجع إلى هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفاعات للأسهم العالمية والسندات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 2.3 بالمئة في نوفمبر مع تحول المستثمرين إلى الأصول العالية المخاطر وسط أجواء تفاؤل بشأن تعاف عالمي أسرع مع إطلاق لقاحات للوقاية من مرض كوفيد19.وارتفع اليوان الصيني 1.7 بالمئة مقابل الدولار الشهر الماضي.

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