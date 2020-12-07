12.7 % نسبة ارتفاع الطلب العالمي على النفط العربي خلال الربع الثالث من 2020

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع معدل متوسط الطلب العالمي على النفط من الدول العربية إلى 7.1 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2020 بزيادة نسبتها 12.7% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك».

وكان التحسن الذي شهده الطلب العالمي على النفط بشكل عام ساهم في الأشهر الماضية بارتفاع سعر برميل النفط الذي جاء مدعوماً ببرنامج تقليص المعروض الذي طبقته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» خلال الفترة الماضية.

وتظهر إحصائيات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أن الطلب على النفط من الدول العربية شكل نحو 7.7% من إجمالي الطلب على النفط العالمي خلال الربع الثالث من عام 2020 بالمقارنة مع نحو 7.3% في الربع الثاني من العام ذاته.

ووصل معدل متوسط حجم الطلب العالمي على النفط من الدول الأعضاء في «أوابك» إلى 6 ملايين برميل يومياً و1.1 مليون برميل من الدول العربية الأخرى غير الأعضاء خلال الربع الثالث من عام 2020. يشار إلى أن إجمالي الطلب العالمي على النفط وصل خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 91 مليون برميل يومياً مقارنة مع 82.6 مليون برميل في الربع الثاني من العام ذاته.

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