الهند ترجح مشاركة الإمارات والسعودية في المرحلة الثانية من تكوين احتياطي نفطي

المصدر: نيودلهي-د ب أ

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، إن الإمارات والسعودية قد تشاركان الهند في المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي تنفذه الهند.

وقال في مقال نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا اليوم إن الهند شكلت مجلس شراكة استراتيجي مع السعودية ولجان وزارية رفيعة المستوى مع الإمارات لتحسين علاقات التعاون الثنائي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن برادان كان قد ذكر في حلقة نقاشية عبر الإنترنت في الأسبوع الماضي أن الهند تعتزم زيادة احتياطي الطوارئ من النفط بمقدار 5ر6 مليون طن خلال المرحلة الثانية من برنامج تكوين احتياطي استراتيجي، مضيفا أنه سيتم سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وفق نموذج أكثر التزاما بالقواعد التجارية واقتصادات السوق.

يذكر أن الإمارات والسعودية هما ثالث ورابع أكبر شريك تجاري للهند على مستوى العالم.وكانت الهند قد رفعت مستوى علاقاتها مع بعض دول الخليج إلى المستوى الاستراتيجي.

ويعتبر قطاع الطاقة هو العمود الفقري للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ومنطقة الخليج.

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