«سوسيتيه جنرال» يعتزم تقليص الفروع لخفض النفقات

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أمس، اعتزامه تقليص شبكه فروعه في إطار خطة لخفض النفقات والتي ستشهد دمجاً كاملاً لفرع كريدي دو نورد.

وقال البنك إنه من المتوقع خفض عدد فروع البنك من 2100 فرع حالياً إلى 1500 فرع بحلول 2025، دون الإشارة إلى حجم تأثير هذه الخطوة على العمالة لديه.

وأضاف البنك في بيان صحفي إنه يعتزم «الاحتفاظ بنفس التواجد على الأرض رغم تقليل عدد الفروع، وهو أمر ممكن بسبب التقارب الجغرافي لفروع العلامتين التجاريتين سوسيتيه جنرال وكريدي دو نورد في العديد من المدن».

ووعد فريدريك أودي الرئيس التنفيذي بخفض النفقات السنوية بحوالي 450 مليون يورو (3ر546 مليون دولار) فيما بعد، رغم أنه ستكون هناك استثمارات أولية تتراوح بين 700 و800 مليون يورو.

كما تتضمن الخطة تعزيز قطاع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت «بورسوراما» بهدف زيادة عدد العملاء النشطين في القطاع من 5ر2 مليون عميل إلى 5ر4 ملايين عميل بحلول 2025. وتحتاج هذه الخطة إلى استثمارات بهدف تحقيق أرباح بقيمة 200 مليون يورو بحلول 2025.

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