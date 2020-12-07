ارتفاع مؤشر نشاط الاقتصاد الياباني إلى أعلى مستوى في 16 شهراً

المصدر: طوكيو-د ب أ

أظهرت بيانات رسمية أولية نشرت اليوم ارتفاع المؤشر الرئيسي لقياس نشاط الاقتصاد الياباني خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا.

وسجل المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد الياباني في أكتوبر الماضي 93.8 نقطة مقابل .93.3 نقطة في سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو من العام الماضي عندما سجل 94.1نقطة.

وارتفع في الوقت نفسه مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الحالي إلى 89.7نقطة خلال أكتوبر الماضي مقابل 84.8نقطة خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وتراجع مؤشر «التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 89.9نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 91.7نقطة خلال الشهر السابق، ليصل إلى اقل مستوى له منذ أبريل 2011.

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