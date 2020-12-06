محاولة أخيرة لإنجاز اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

المصدر: بروكسل-د ب أ

استأنف مفاوضو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا محادثاتهم اليوم في آخر محاولة لإنجاز اتفاق تجاري بين الجانبين قبل خروج بريطانيا من التكتل.



وكان الجانبان قد أعلنا أول أمس الجمعة تعليق المفاوضات بسبب عدم تحقيق تقدم، وفي اليوم التالي أصدرت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليمات إلى كبيري المفاوضين لديهما باستئناف المحادثات.



وقد توجه كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست إلى بروكسل للقاء نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه بعد ظهر اليوم، غير ان احتمالات التوصل إلى اتفاق ستظل غير مؤكدة في ظل عدم تقديم أي من الجانبين تنازلات خلال الأسابيع الأخيرة.



كانت بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا في نهاية يناير الماضي، لكنها ستبقى في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي حتى نهاية العام الحالي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فإن من الممكن معاودة فرض أقسى التعريفات والضوابط الجمركية المرهقة على الجانبين مما سيتسبب في فوضى اقتصادية.

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