السعودية ترفع سعر بيع الخام إلى آسيا في يناير

المصدر: دبي-رويترز

أظهرت وثيقة من أرامكو السعودية أن شركة النفط الوطنية العملاقة رفعت سعر يناير لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان/دبي، مرتفعا بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر.



حددت الشركة كذلك سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير ليصبح بزيادة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، منخفضا 0.30 دولار للبرميل عن ديسمبر، بحسب الوثيقة.



وأصبح سعر الخام المتجه إلى شمال غرب أوروبا دون برنت في بورصة إنتركونتننتال بمقدار 1.40 دولار للبرميل.

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