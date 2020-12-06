محادثات واشنطن و«بايت دانس» حول «تيك توك» مستمرة

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

تواصل الولايات المتحدة و«بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» محادثاتهما، التي لم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق بشأن بيع أسهم أمريكية في الشركة الصينية خلال المهلة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وانتهت أمس. ويُفترض أن يتمكن مستخدمو تطبيق الفيديوهات القصيرة الرائج جداً، من مواصلة استخدامه على الأراضي الأمريكية. ويخضع التطبيق لحظر على الأراضي الأمريكية منذ توقيع ترامب في 14 أغسطس مرسوماً يرُغم شركة بايت دانس على التخلي عن أنشطتها في البلاد. وتقدمت الشركة بطلب لدى محكمة بواشنطن لمنع دخول المرسوم حيز التنفيذ وطالبت بإعطائها مهلة. وحصلت المجموعة على مهلتين متتاليتين انتهت الثانية الجمعة. وقالت متحدثة في وزارة الخزانة الأمريكية إن لجنة الاستثمارات الأجنبية التي تديرها الخزانة «تلتزم مع بايت دانس بتحقيق سحب الاستثمارات وإجراءات ضرورية أخرى لحلّ مخاطر الأمن القومي».

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