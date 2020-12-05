«مونتى دى باتشى» يعتزم شطب 6000 وظيفة

المصدر: روما- د ب أ

ذكرت صحيفة لاستامبا الإيطالية أن مصرف «مونتى دى باتشى دى سينا» الإيطالى ربما يشطب ما يصل إلى ستة الآف وظيفة إذا اختار المصرف عدم الاندماج مع بنوك أخرى.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة، القول إنه إذا قرر مصرف باتشي خيار المضى قدما بمفرده معتمدا على قدرته الذاتية، فإنه سيتعين عليه خفض النفقات وشطب وظائف وإغلاق حوالى 60 فرعا وذلك حسبما ورد في خطة عرضت على مجلس إدارة المصرف يوم الأربعاء الماضى.

ويقوم البنك أيضًا بمراجعة خيارات زيادة رأس المال وسيجتمع أعضاء مجلس الإدارة في السابع عشر من ديسمبر الجارى لمراجعة الخطة الإستراتيجية المقترحة.

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