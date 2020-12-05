أمريكا تبدأ إجراءات سحب استثمارات "تيك توك"

المصدر: وكالات

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات سحب استثمارات موقع " تيك توك " وذلك إثر انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشركة للانسحاب من السوق الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الوزارة تتعاون مع شركة "بايت دانس" الصينية مالكة موقع "تيك توك"، لاستكمال سحب الاستثمارات والخطوات الأخرى اللازمة "لحل مخاطر الأمن القومي الناشئة عن الصفقة"، بما يتوافق مع أمر الرئيس الصادر في 14 أغسطس، وذلك على خلفية انتهاء مهلة الرئيس ترامب التي منحها للشركة الصينية للانسحاب من السوق الأمريكية.

وتتهم إدارة الرئيس ترمب الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بتهديد الأمن القومي الأمريكي، داعياً إلى بيع أصولها إلى شركة أمريكية خلال مهلة انتهت السبت.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، في وقت سابق، السبت، عن مصادرها، بأن الولايات المتحدة لن تمدد الموعد النهائي لشركة "بايت دانس" الصينية، لبيع أعمال وأصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهي المهلة التي يفترض انتهائها السبت.

وأضافت المصادر أن محادثات صفقة شراء أعمال وأصول التطبيق في الولايات المتحدة يمكنها أن تستمر، على الرغم من هذا القرار.

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