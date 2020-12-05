تدفّقات قياسية للأسهم العالمية

المصدر: (لندن - رويترز)

قال «بنك أوف أمريكا» إن المستثمرين عززوا مشترياتهم من الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم الأسبوع الماضي بينما سحبوا المال من الذهب الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، إذ قدمت انفراجات كبيرة بشأن لقاح مضاد لكورونا آمالاً في أن الاقتصادات تستعيد وضعها الطبيعي في 2021.

وذكر بنك الاستثمار الأمريكي استناداً إلى بيانات من «إي.بي.إف.آر» إنه جرى ضخ 115 مليار دولار في صناديق الأسهم وهو رقم قياسي في الأسابيع الأربعة الفائتة. وشهدت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليارات دولار في الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر.

وعلى النقيض، شهد الذهب نزوح تدفقات بقيمة 9 مليارات دولار في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويثير إنفاق حكومي هائل وتحفيز من البنوك المركزية الآمال بعودة التضخم من سبات استمر 10 سنوات.

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