ارتفاع الوظائف الأمريكية دون المتوقع في نوفمبر

المصدر: (واشنطن - رويترز)

أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الموظفين في ستة أشهر في نوفمبر، إذ عرقله ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد 19 مجدداً، ما يهدد بجانب الافتقار إلى المزيد من أموال المساعدة الحكومية بتبديل مسار التعافي من ركود الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 245 ألفاً الشهر الماضي بعد أن ارتفع 610 آلاف في أكتوبر، في أقل زيادة منذ بدء تعافي الوظائف في مايو.

وتسبب خامس تباطؤ شهري على التوالي في زيادات الوظائف في أن يقل التوظيف بكثير عن ذروة سجلها في فبراير. ويغطي تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة أول أسبوعين فقط من نوفمبر، حين بدأت الموجة الحالية من الإصابات بفيروس كورونا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 469 ألفاً في نوفمبر. وبلغ التوظيف ذروة في يونيو بمقدار 4.781 ملايين. وتشير تقارير بشأن إنفاق المستهلكين وقطاعي التصنيع والخدمات إلى تباطؤ التعافي من أسوأ ركود منذ الكساد الكبير.

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