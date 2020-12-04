المركزي الهندي يتوقع تعافياً اقتصادياً أسرع

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أبقى البنك المركزي الهندي على معدل الفائدة من دون تغيير وسط زيادة التضخم حتى في ظل توقعه تعافياً أسرع للاقتصاد المتعثر.

وأبقت لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك الاحتياطي الهندي معدل إعادة الشراء، الذي تفرضه على القروض في البنوك التجارية عند 4%، لتحافظ على معدل الإقراض الرئيسي عند المستويات القائمة للمراجعة الثالثة على التوالي.

وخفض البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي إلى 7.5 % من تقييمه الذي بلغ 9.5 % في أكتوبر الماضي.

ويمتد العام المالي الهندي من أبريل إلى مارس. وتأتي المراجعة فيما أعرب محافظ البنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس عن أمله في نمو اقتصادي في النصف الثاني من 2020 - 2021، مضيفاً أن الاقتصاد الريفي مازال يرأس التعافي الإجمالي بينما يتسارع الطلب في الحضر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز