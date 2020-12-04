طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر

المصدر: واشنطن - رويترز

ارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر، وكان استثمار الشركات أعلى بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، إذ يواصل قطاع الصناعات التحويلية تعافيه من الجائحة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات المصانع زادت 1 % بعد صعود 1.3 % في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة طلبيات المصانع 0.8 % في أكتوبر.

وارتفعت شحنات السلع الأساسية الرأسمالية، والتي تستخدم لحساب إنفاق الشركات على المعدات بتقرير الناتج المحلي الإجمالي، 2.4 %. وكانت القراءة المعلنة لها سابقاً تشير إلى زيادة 2.3 %.

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