«أورنج» تطلب الاستحواذ على نظيرتها البلجيكية

المصدر: (باريس ــــ د ب أ)

أعلنت مجموعة «أورنج» الفرنسية للاتصالات عزمها تقديم عرض استحواذ عام مشروط للاستحواذ على جميع أسهم شركة أورنج بلجيكا التي لا تمتلكها بعد.

ورداً على ذلك، أعلنت أورنج بلجيكا أن مجلس إدارتها سيجتمع في أقرب وقت ممكن لفحص العرض.وستقدم أورنج عرضاً نقدياً، بدون أي حد أدنى للقبول، عند 22 يورو للسهم. ويمثل سعر العرض زيادة قدرها 6ر35% مقارنة بسعر إغلاق أورنج بلجيكا في الثاني من ديسمبر وزيادة قدرها 3ر49% بالمقارنة بمتوسط سعر التداول في الأشهر الستة الماضية.

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