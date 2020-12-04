الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفع الذهب أمس لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس «كورونا» قريباً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1832.11 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر عند 1837.01 دولاراً. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1836.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 % إلى 23.94 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 1011.72 دولاراً ولم يطرأ تغير يُذكر تقريباً على البلاديوم عند 2398.13 دولاراً.

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