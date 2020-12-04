اليابان تتخلص تدريجياً من سيارات البنزين 2035

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

تستعد الحكومة اليابانية، للإعلان عن خطوات ملموسة، لوقف بيع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل، في إطار جهودها لكي تصبح اليابان دون عوادم كربونية بحلول 2050.

وتستهدف الحكومة أن تكون كل السيارات التي سيتم بيعها في أسواق اليابان، بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، إما هجين أو كهربائية.وتستهدف الحكومة الوصول بحصة السيارات الكهربائية إلى 100 %، من إجمالي مبيعات السيارات في اليابان، خلال 15 عاماً تقريباً.وتبلغ حصة السيارات الكهربائية والهجين من سوق السيارات الجديدة في اليابان حالياً، 29 % .

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