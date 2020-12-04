«فاو»: مؤشر أسعار الغذاء قفز في نوفمبر

المصدر: (روما - رويترز)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، إن أسعار الغذاء العالمية، قفزت في نوفمبر الماضي، وهو الارتفاع المتواصل للشهر السادس على التوالي، لتصل تقريباً إلى أعلى مستوى في ست سنوات، وإن المؤشر سجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو 2012.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 105 نقاط الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل بشكل طفيف في أكتوبر إلى 101 نقطة. وكان الرقم المعلن في السابق لأكتوبر 100.9.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من روما مقراً، في بيان، إن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم، ما زالت متجهة نحو تحقيق مستوى سنوي قياسي في 2020، على الرغم من خفضها لتوقعها للشهر الثالث على التوالي.

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