تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية في أسبوع

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستويات بالغة الارتفاع وسط قيود واسعة النطاق على الشركات لاحتواء إصابات «كوفيد19» المتنامية وفي غياب تحفيز مالي جديد.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 712 ألفاً للأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، مقارنة مع 787 ألفاً في الأسبوع السابق.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 775 ألف طلب في أحدث أسبوع. وكان مكتب المحاسبة الحكومي قال يوم الاثنين إن بيانات طلبات الإعانة غير دقيقة لأن وزارة العمل تستخدم تقديرات تقليدية لا تلائم الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

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