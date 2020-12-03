النفط يرتفع والسوق يترقب اتفاق الإنتاج

المصدر: (نيويورك - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بينما يترقب السوق اتفاقاً من المنتجين، يتوقع متعاملون عديدون أن يتضمن استمرار كبح الإمدادات، بينما أعطت موافقة بريطانيا على لقاح للوقاية من «كوفيد 19» أملاً جديداً في تعافي الطلب.

وكانت الأسعار تقوضت في وقت سابق بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط بالولايات المتحدة وحالة عدم التيقن التي أشاعها تأجيل أوبك وحلفائها اجتماعاً رسمياً للبت في زيادة الإنتاج من يناير يومين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً بما يعادل 0.7 % إلى 47.76 دولاراً للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتاً أو 0.8 % مسجلاً 44.91 دولاراً.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من الخام 4.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز كانت لانخفاض 2.4 مليون برميل. وأرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسياً وحلفاء آخرون، في إطار مجموعة «أوبك+»، المحادثات بخصوص سياسة الإنتاج في العام القادم إلى اليوم، بحسب مصادر.

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