شركة برمجيات روسية تنافس «مايكروسوفت» في أفريقيا

المصدر: موسكو - د ب أ

كشفت شركة البرمجيات الروسية «ماي أوفيس» عن توقيع اتفاقيات ترخيص لاستخدام حزمة تطبيقاتها التي تنافس حزمة أوفيس 365 التي تقدمها مايكروسوفت الأمريكية مع عدد من الدول الأفريقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم على الحصول على أكبر حصة من سوق خدمات الحوسبة السحابية المتنامية بشدة.

وقالت الشركة إنها وقعت اتفاقيات مع حكومات الكاميرون وبوروندي والكونغو وتستهدف توقيع اتفاقيات مع 23 دولة أفريقية أخرى.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الشركة الروسية الصغيرة تقدم خدماتها بتكلفة تقل كثيراً عن تكلفة حزمة تطبيقات أوفيس 365 التي تقدمها مايكروسوفت. في الوقت نفسه فإن شركة ماي أوفيس تعتزم إقامة مراكز تخزين بيانات خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بالدول الأفريقية داخل هذه الدول، استجابة لرغبة العديد من الحكومات في ألا تكون البيانات الخاصة بها خارج حدود دولتها.

وتنفذ الكاميرون بالفعل مشروعاً تجريبياً يتضمن 500 ترخيص مجاني لاستخدام خدمات ماي أوفيس لأطفال المدارس وتدرس ما إذا كانت ستستخدم هذه البرمجيات في المكاتب الحكومية الأخرى. وقال لوران إيتوندي، وزير التعليم الأساسي الكاميروني، إن الحكومة اختارت ماي أوفيس لأنها لا تشترط الاحتفاظ ببيانات الكاميرون على أجهزة خادم خارج البلاد.

وأضاف أن هذه الطريقة تعزز الثقة بأن البيانات السرية للكاميرون ستكون آمنة وبعيدة عن محاولات الاختراق من أي أطراف.

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