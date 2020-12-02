«باتيستا هايبر كار» تُكمل برنامج اختبار السرعة العالية في إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

أكملت السيارة «باتيستا هايبر كار» الكهربائية الجديدة أول اختبارات السرعة العالية والقيادة في مركز ناردو التقني في إيطاليا.

ويمثل الاختبار الناجح بداية الفصل التالي في برنامج تطوير أقوى سيارة رياضية إيطالية تم إنتاجها على الإطلاق.

وسيشهد هذا تسعة إصدارات من الاختبارات والتجارب لسيارة باتيستا الكهربائية النقية التي يتم استخدامها على الطرق العامة وفي مقرات الاختبار الخاصة لضبط معايرة الهيكل المصمم بحسب الطلب واختبار مدى مواءمته، ونظام توجيه عزم الدوران المتقدم وتجربة الصوت الفريدة.

واختتم السائق الاختباري ومدير ديناميكيات السيارات جورجيوس سيروبولوس سلسلة من الاختبارات الديناميكية في أرض الاختبار المشهورة عالمياً، بما في ذلك سباقات السرعة خلال الدورانات الحادة في حلقة ناردو التي يبلغ طولها 12.6 كيلومتراً ولفافات المسار الملتوي بطول 6.2 كيلومترات.

من جانبه، قال باولو ديلاتشا، رئيس المنتجات والهندسة بشركة «Automobili Pininfarina» المصنعة للسيارة: يعتبر هذا الاختبار لحظة مثيرة لعملائنا ولفريق العمل، حيث نكمل مرحلة أخرى في تطوير أقوى سيارة رياضية إيطالية على الإطلاق. لقد أجرينا تطويرًا مكثفًا باستخدام تقنية المحاكاة المتقدمة، ويمكننا الآن ضبط معايير هيكل باتيستا ونظام توجيه عزم الدوران الرائد رباعي المحركات علي الطريق والمسار.

وتوفر بطارية باتيستا التي تبلغ 120 كيلوواط في الساعة الطاقة لأربعة محركات كهربائية واحدة في كل عجلة لإنتاج طاقة مجمّعة تبلغ 1900 حصان وعزم أقصى يبلغ 2300 نيوتن متر. ومجموعة نقل الحركة المتقدمة لديها قادرة على توزيع القوة بذكاء بين جميع العجلات الأربع لتحسين الجر في جميع الظروف وتسمح للعملاء بتخصيص تجربة القيادة لتناسب أذواقهم الشخصية باستخدام خمسة أوضاع قيادة فريدة.

وقال جورجوس سيروبولوس السائق الاختباري ومدير ديناميكيات السيارات بالشركة: إمكانات الأداء الهائلة للسيارة واضحة ولا مجال للنقاش فيها. لن يختبر عملاؤنا مثل هذا التسارع من قبل، ومع ذلك فإن منحهم الفرصة لتصميم تجربتهم باستخدام مجموعة من أوضاع القيادة يعني أن هذه السيارة الخارقة تقدم أكثر بكثير من مجرد إثارة السرعة. مع نطاق خالٍ من الانبعاثات يبلغ 500 كيلومتر وتقنية الدفع الرباعي المتطورة، ستكون كل قيادة في باتيستا ممتعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز