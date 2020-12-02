نمو أقل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهر تقرير اقتصادي نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت شركة «إيه.دي.بي» لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 307 آلاف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 404 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 410 آلاف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 365 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية.

وقال أهو يلدريماز، نائب رئيس والرئيس المشارك لمعهد أبحاث إيه.دي.بي: «في حين شهد شهر نوفمبر مكاسب في التوظيف، ما زالت الوتيرة تتباطأ».

وذكر تقرير «إيه.دي.بي» أن الوظائف في مجال الخدمات زادت بواقع 276 ألف وظيفة، بما يشير إلى نمو ملموس للوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والتعليم والصحة.

وارتفع عدد الوظائف في مجال إنتاج السلع بواقع 31 ألف وظيفة، في ظل زيادة طفيفة في وظائف قطاعي التشييد والتصنيع.

وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 139 ألف وظيفة وفي الشركات الصغيرة بواقع 110 آلاف وظيفة وفي الشركات الكبيرة بواقع 58 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل تقريرها الشهري عن سوق العمل والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

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