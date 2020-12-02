«وول مارت» توسع نطاق خدمة التوصيل المجاني لعملاء التسوق الإلكتروني

المصدر: واشنطن - د ب أ

أضافت سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية العملاقة «وول مارت» ميزة جديدة لأعضاء برنامج عضويتها الناشئ، في إشارة إلى اعتزامها ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة أعداد المشتركين في هذا البرنامج خلال موسم تسوق عيد الميلاد.

وأعلنت أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم أنه بدءاً من يوم الجمعة المقبل ستلغي الحد الأدنى لقيمة الطلبية التي تحصل على خدمة التوصيل خلال يوم أو يومين مجاناً بالنسبة لأغلب السلع.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن طلبيات منتجات البقالة من متاجر «وول مارت»، ستظل تحتاج إلى الوصول إلى الحد الأدنى لقيمة الطلبية وهو 35 دولاراً للاستفادة من التوصيل المجاني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستثمر فيه «وول مارت» بكثافة في قطاع التجارة الإلكترونية وهو ما حقق نتائج جيدة مع زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس «كورونا».

يذكر أن برنامج «وول مارت بلس»، الذي يقدم خدمات إضافية للمشتركين في خدمة التجارة الإلكترونية، التي تقدمها السلسلة يمثل منافساً لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون». ولم تكشف «وول مارت» حتى الآن عن مستوى أداء هذا البرنامج الذي أطلقته في سبتمبر الماضي.

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