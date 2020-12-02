ثقة المستهلك الياباني لأعلى مستوى في نوفمبر خلال 11 شهراً

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهرت بيانات نُشرت في اليابان، أن تحسناً طفيفاً طرأ على ثقة المستهلك الياباني في نوفمبر، لترتفع إلى أعلى مستوى في 11 شهراً.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع، على أساس معدل موسمياً، إلى 33.7 في نوفمبر، مقابل 33.6 في أكتوبر.

وبهذا يصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، عندما سجل 38.3. ومن بين المؤشرات الفرعية الأربعة لمؤشر ثقة المستهلك، ظل المؤشر الذي يعكس رغبة الأسر في شراء السلع الاستهلاكية المعمرة، دون تغيير، عند 35.7 في نوفمبر.

وارتفع المؤشر الخاص بقياس نمو الدخل إلى 35.6، كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 26.5. واعتمدت البيانات على استطلاع تم إجراؤه في منتصف نوفمبر، على 8400 أسرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز