تقييم إيجابي للوضع الحالي لقطاع السيارات في ألمانيا

المصدر: ميونخ - د ب أ

لأول مرة منذ بداية أزمة «كورونا»، يقيم قطاع صناعة السيارات في ألمانيا وضعه الحالي، بأنه إيجابي إلى حد كبير. ومع ذلك، فقد جاءت التوقعات المستقبلية للقطاع سلبية بشكل كبير، حسبما ذكر معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية في ميونخ.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: في الوقت الحالي، لا يزال التقييم الإيجابي مستمراً، لكن التطلع إلى المستقبل، لا يجعل الشركات سعيدة في الوقت الحالي.

وتحسن مؤشر تقييم الوضع الحالي في صناعة السيارات لشهر نوفمبر الماضي، بمقدار 9.2 نقاط، ليصل إلى 7.2 نقاط، مقارنة بشهر أكتوبر. وهذه هي المرة الأولى منذ فبراير، التي يعود فيها التقييم إلى المنطقة الإيجابية. وفي المقابل، انخفض مؤشر التوقعات بشكل ملحوظ، بمقدار 20.3 نقطة، إلى سالب 4، ما يعني أن المزيد من الشركات تتوقع تدهور أوضاعها أكثر من تحسنها.

وانخفض المؤشر العام لصناعة السيارات، من 6.9 إلى 1.5 نقطة. وتعتزم العديد من الشركات تقليل إنتاجها. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال أغلبية واضحة من الشركات، تريد تقليل عدد موظفيها.

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