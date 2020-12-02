انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال أكتوبر

المصدر: بروكسل - د ب أ

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بصورة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي، بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، ولكن ما زال أعلى بصورة كبيرة مقارنة بعام 2019.

وأظهرت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات بالاتحاد الأوروبي أن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 8.4%. وكانت نسبة البطالة قد بلغت 7.4% خلال نفس الشهر من العام الماضي. وقال المكتب إن معدل البطالة بلغ 8.5% خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، بلغ معدل البطالة 7.6% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ6.6% خلال نفس الشهر من عام 2019. ويذكر أن جائحة كورونا أدت لفقدان الآلاف من المواطنين وظائفهم في أوروبا.

ولكن وفقاً لتقديرات اتحاد النقابات العمالية الأوروبية، فإن الحكومات تمكنت من إنقاذ 42 مليون وظيفة في ذروة أزمة فيروس كورونا باستخدام برنامج تخفيض الأجور وساعات العمل.

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