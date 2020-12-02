الذهب ينزل وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجع الذهب بعد أن سيطر الحذر على المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقارير عن تطورات بشأن لقاح «كوفيد19» ضغوطاً.

وهبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 % إلى 1808.67 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد زيادة بأكثر من 2 % أول من أمس، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1813.30 دولاراً.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس «كورونا» بقيمة 1.4 تريليون دولار. وعقد وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي محادثات بشأن التحفيز أمس للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

ومما زاد الضغط على المعدن، تواترت أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد «كوفيد19».

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