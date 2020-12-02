استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية تتخطى 23 مليار دولار

المصدر: القاهرة - رويترز

قال وزير المالية المصري إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتجاوز 23 مليار دولار حالياً. وكان الوزير محمد معيط صرح الشهر الماضي بأن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تبلغ 21 مليار دولار. وأضاف معيط في حديثه خلال مؤتمر بالقاهرة أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للاستثمار، إذ تتراوح بين 8.25 إلى 9.25 %، مقارنة بمعدلات وصلت إلى 13 % في السنوات الماضية.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، في تحرك لدعم اقتصاد تعصف به جائحة فيروس «كورونا» وفي ظل تضخم منخفض.

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