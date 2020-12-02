ارتفاع أسعار النفط بعد إرجاء اجتماع «أوبك+»

المصدر: (لندن - رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، إذ عوضت في التعاملات الأوروبية المبكرة خسائر تكبدتها في وقت سابق في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى محادثات أوبك وحلفائها الذين أجلوا اجتماعاً رسمياً لتقرير ما إذا كانوا سيزيدون الإنتاج اعتباراً من الشهر المقبل.

وصعد خام برنت 31 سنتاً إلى 48.19 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً إلى 45.62 دولاراً للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان 27 % في نوفمبر بعد أن أثارت تطورات لقاح لـ(كوفيد 19) الآمال في تعاف اقتصادي قد ينعش الطلب على الوقود.

وأرجأت «أوبك+» محادثات بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل إلى الخميس وفق مصادر، إذ لم يتوصل لاعبون مهمون إلى توافق. وكان من المقرر أن تعقد المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاء آخرين، اجتماعها أمس.

وقالت «آي.إن.جي إيكونوميكس» في مذكرة: المجموعة بحاجة إلى تمديد الاتفاق من أجل ضمان استمرار السوق في سحب المخزونات خلال الربع الأول 2021.

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