«بتكوين» تفقد %5.6 في تعاملات متقلبة

المصدر: (لندن - رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» 5.6 % مقابل الدولار بعد أن بلغت ذروة قياسية في وقت سابق. وسجلت أكثر العملات المشفرة رواجاً في العالم نزولاً إلى 18 ألفاً و880 دولاراً في جلسة تعاملات متقلبة.

وصعدت «بتكوين» 165% هذا العام بدعم طلب على الأصول عالية المخاطر وسط تحفيز مالي ونقدي غير مسبوق، وإقبال على الأصول التي تُعتبر مقاومة للتضخم وتوقعات بأن تحظى العملات المشفرة بقبول واسع.

وكانت «بتكوين» قد صعدت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات تقريباً مع تواصل إقبال المستثمرين على العملة الافتراضية في ظل توقعات بأنها ستتخطى وبفارق كبير أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي يقل قليلاً عن 20 ألف دولار.

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