بورصة شنغهاي تضيف خام «مربان» لتسليمات عقود يونيو الآجلة

المصدر: شنغهاي - رويترز

ذكرت بورصة شنغهاي الدولية للطاقة في الصين أنها ستضيف خام «مربان» إلى سلتها من درجات النفط الخام لتسليمات العقود الآجلة اعتباراً من أول يونيو 2021. وقالت البورصة إن ميناء التحميل سيكون من مرفأ الفجيرة أو جبل الظنة في الإمارات.

وقالت إن الصين مستورد رئيسي لخام مربان الذي تنتجه الإمارات. وهناك الآن سبعة أنواع من الخام لتسليمات العقود الآجلة بالبورصة، منها خامات دبي وعمان والبصرة الخفيف.

وأوضحت البورصة أن إضافة مربان كخام يمكن تسليمه استندت على تقييمات جادة للتغيرات في السوق الفورية وآراء من مشاركين بالسوق لزيادة مصادر تسليمات عقود النفط الخام الآجلة.

وقالت البورصة في بيان: سترسخ هذه الخطوة ثقل سعر العقود الآجلة لخام شنغهاي، وتعزز أيضاً تشكيل سعر قياسي.

وتفيد بيانات بأن الصين استوردت حوالي 170 ألف برميل يومياً من خام مربان بين يناير ونوفمبر هذا العام، ارتفاعاً من نحو 82 ألف برميل يومياً في 2019.

وكانت الصين قد أطلقت عقودها الآجلة للنفط الخام ببورصة شنغهاي الدولية للطاقة في مارس 2018 في أول العقود التي تتاح لتعاملات المستثمرين من الخارج، وذلك في إطار طموحاتها لأن تكون أحد محددي أسعار السلع الأولية العالمية.

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