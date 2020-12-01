تراجع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في نوفمبر

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع على أساس سنوي في نوفمبر متأثرة بانخفاض حاد في تكاليف الطاقة.

وقال يوروستات إن التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 سجلاً 0.3 % تراجعاً على أساس سنوي، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر وأكتوبر وأقل من التوقعات عند -0.2 % في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين. كما تراجعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3%.

وتراجعت أسعار الطاقة 8.4 % على أساس سنوي في نوفمبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 4.2 %. وباستثناء هذين المكونين الأكثر تقلباً، سجل ما يطلق عليه التضخم الأساسي نمواً إيجابياً 0.4 % على نحو مماثل للمسجل في أكتوبر.

وأظهر مقياس أضيق للتضخم يستثني أيضاً المشروبات الكحولية والتبغ أن الأسعار ارتفعت 0.2 % على أساس سنوي مثلما حدث في أكتوبر.

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